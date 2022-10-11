В Госсовете Коми усомнились в необходимости вносить изменения в закон о тишине

Депутаты Госсовета Коми обсудили поправки в республиканский закон о тишине. В них предлагается запретить жителям региона проводить шумный ремонт по праздникам и по воскресеньям.

Поправки решено было обсудить потому, что местные жители все чаще обращаются в полицию с сообщениями о том, что им мешает шум от соседей. Несмотря на то, что новые ограничения позволили бы лучше защитить право людей на отдых, пока депутаты сомневаются, что вводить их сейчас целесообразно.