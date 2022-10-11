В Госсовете Коми усомнились в необходимости вносить изменения в закон о тишине

Депутаты Госсовета Коми обсудили поправки в республиканский закон о тишине. В них предлагается запретить жителям региона проводить шумный ремонт по праздникам и по воскресеньям.
Поправки решено было обсудить потому, что местные жители все чаще обращаются в полицию с сообщениями о том, что им мешает шум от соседей. Несмотря на то, что новые ограничения позволили бы лучше защитить право людей на отдых, пока депутаты сомневаются, что вводить их сейчас целесообразно.
Итогом встречи стало появление двух вариантов поправок: разрешить ремонты в выходные и праздничные дни, но ограничить время, когда можно будет шуметь, или же разрешить шуметь по субботам и праздникам, но полностью запретить шуметь в воскресенья. Сбалансированный вариант правок планируют разработать до конца 2022 года.