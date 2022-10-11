Стала известна личность мужчины, погибшего под локомотивом в Сыктывкаре

Стала известна личность мужчины, которого насмерть сбил мотовоз. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался со знакомой погибшего.

Напомним, утром 7 октября на железнодорожном переезде Эжвинского района Сыктывкара мужчина пытался перейти железную дорогу на красный свет. Все закончилось трагедией.

Как выяснилось, утром 7 октября, мужчина 1982 года рождения шел на свою новую работу.

“Он только недавно устроился, ему там очень нравилось. Все было хорошо, он взял с собой обед. Ничего не предвещало беды”, — сообщила знакомая мужчины.

По словам девушки, погибший был из Воронежа и приехал в столицу Коми недавно.