Сыктывкарская мэрия на 10 лет сдает в аренду парковку у "Пармы"

Администрация Сыктывкара решила сдать в аренду участок рядом с торговым центром Парма на улице Коммунистической. Речь идет о парковке рядом со зданием.

Земельный участок свободен от построек, с бетонным покрытием и металлическим ограждением. Сейчас его используют под парковку. Общая площадь участка — 757 квадратных метров. Начальная цена ежегодной аренды — 100 424 рубля. Срок аренды — 10 лет.