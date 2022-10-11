Главу Серёгово уволят по решению суда

В июле 2022 года вступил в силу приговор о отношении главы села Серёгово Татьяну Каракчиеву. Ее осудили за проникновение в жилище против воли проживающего там человека. По закону после приговора главу села должны были отстранить от должности, но депутаты совета Серёгово до сих пор этого не сделали, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Прокуратура потребовала исправить нарушение, но безрезультатно, вместо этого Татьяну премировали.