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Главу Серёгово уволят по решению суда

Главу Серёгово уволят по решению судаФото со страницы Татьяны Каракчиевой во "ВКонтакте"

В июле 2022 года вступил в силу приговор о отношении главы села Серёгово Татьяну Каракчиеву. Ее осудили за проникновение в жилище против воли проживающего там человека. По закону после приговора главу села должны были отстранить от должности, но депутаты совета Серёгово до сих пор этого не сделали, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Прокуратура потребовала исправить нарушение, но безрезультатно, вместо этого Татьяну премировали.

Тогда прокуратура обратилась в суд и теперь совет Серёгово обязан отстранить Татьяну от должности главы и лишить ее полномочий депутата.

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