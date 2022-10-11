Выяснилось, почему в Эжве эвакуировали школу

“Было очень страшно, особенно после всех трагедий. Но мы спешно вышли из здания, все обошлось”, – делится еще одна школьница.

“Сообщили нам, что бомбу кто-то заложил…”, – рассказывает одна из учениц.

11 октября около 10 часов утра к школе №28 в Эжве начали съехались спасательные службы столицы Коми. Всех учеников и учителей эвакуировали. Стало известно, что на почту некоторых ведомств пришло анонимное сообщение, о том что неизвестный “заложил” взрывное устройство.

“Мне подруга сказала, что кто-то сказал, что школу хотят взорвать, в 11 часов в школьную беседу скинули скрин письма. Я на счет этого всего думаю, меня жутко трясет… Через некоторое время она записывает голосовое сообщение, и говорит, что это, возможно, была учебная тревога”, – поделилась бывшая ученица 28 школы.

Как стало известно позже, это были учения. Об этом школьников заверили учителя. Сейчас дети уже возвратились в классы и приступили к учебе.

В МВД по Сыктывкару пока не прокомментировали инцидент.

