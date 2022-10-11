Последний участник Великой Отечественной войны из Усть-Вымского района скончался

Последний Усть-Вымском районе участник Великой Отечественной войны умер в городе Микунь. Сообщество движения #ЧистоМикунь рассказало, что у Виктора Ульяновича Угриновича уже не осталось родственников. Жители города смогут попрощаться с ветераном 11 октября в 13 часов на Пионерской, 57, 4 подъезд.

Фронтовик родился 19 августа 1926г. в деревне Кухтичи, Минской области, Белоруссии. До войны учился в педучилище в Минске, а закончил войну в 1947 году в Праге, былш командиром мотострелкового отделения.