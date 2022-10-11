Прокуратура заставила мэрию Сыктывкара издать порядок разработки концепции вывесок

Прокуратура столицы Коми защитила права собственницы бизнеса и потребовала от администрации Сыктывкара создать документ, определяющий порядок разработки и согласования концепции дизайн-проектов размещения вывесок.

Местная предпринимательница пожаловалась, что ей в администрации Сыктывкара отказали в согласовании вывески ювелирного бутика на одном из ТЦ столицы Коми. Прокуратура разобралась в проблеме и выяснила, что отказ администрации был законным. Однако также в прокуратуре заметили, что в прававых актах госоргана не существует порядка разработки и согласования концепции. Отсутствие такого документа создает неопределенность, поэтому прокуратура потребовала устранить нарушение и даже предложила разработать нужный акт.