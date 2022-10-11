В Коми после занятий потерялся 5-летний мальчик

В Ухте пропал 5-летний ребенок. Мальчик ушел с урока по робототехнике и потерялся. О происшествии рассказала мама маленького ухтинца.
По словам женщины, она отвела ребенка на урок уже в третий раз. Ранее, отмечает родитель, педагог объявил, что занятие идет полтора часа, поэтому детей можно спокойно оставить на это время и подойти к концу урока. Так или иначе, в этот раз все пошло совсем по-другому.
Когда ухтинка пришла за своим сыном, в кабинете давно никого не было. В гардеробе вещей сына она тоже не нашла, после чего ринулась в учительскую с резонным вопросом, однако учитель ответить, где мальчик, не смогла.
К счастью, муж ухтинки, который тоже выдвинулся на поиски ребенка, встретил его по пути. Оказалось, что занятия закончились раньше и мальчик, после долгого ожидания, решил пойти в сторону дома самостоятельно.
"Пишу, чтобы предупредить родителей, никогда не оставляйте на время занятий детей, это моя ошибка и мне урок. Слава богу, ребенок жив и здоров", - пишет женщина.
Мать ребенка также сообщила, что будет жаловаться в прокуратуру. В действиях преподавателя она усмотрела халатность, ведь ее даже не предупредили, что занятие закончится раньше, а за ребенком никто не присмотрел, передает "Комиинформ".