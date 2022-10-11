Бывшему инженеру ужесточили наказание за гибель четырех человек на шахте в Воркуте

В 2020 году в Воркуте на шахте "Воргашорская" произошла ужасная трагедия: из-за обрушения перехода там погибли четверо людей. Виновного в этом осудили, а в 2022 году наказание ужесточили, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
Авария, унесшая жизни людей, произошла из-за аварийного состояния галереи. Ведущий инженер знал об этом еще на стадии разработки проекта проведения работ, но не принял никаких мер для того, чтобы обезопасить шахту.
Воркутинский городской суд назначил инженеру наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком на три года. Однако приговор обжаловала прокуратура.
Верховный суд рассмотрел дело вновь и ужесточил наказание. Осужденному придется провести три года в колонии-поселении, а также ему на два с половиной года запретили работать над составлением проектогв производства строительных работ.