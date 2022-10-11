Бывшему инженеру ужесточили наказание за гибель четырех человек на шахте в Воркуте

В 2020 году в Воркуте на шахте "Воргашорская" произошла ужасная трагедия: из-за обрушения перехода там погибли четверо людей. Виновного в этом осудили, а в 2022 году наказание ужесточили, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Авария, унесшая жизни людей, произошла из-за аварийного состояния галереи. Ведущий инженер знал об этом еще на стадии разработки проекта проведения работ, но не принял никаких мер для того, чтобы обезопасить шахту.