У сыктывкарцев появилась возможность летать прямыми рейсами в Екатеринбург

Глава Коми Владимир Уйба сообщил в своем традиционном видеообращении 10 октября, что теперь из Сыктывкара в Екаитеринбург стали доступны прямые перелеты. Первый самолет отправится из Коми в четвертый по численности населения город в России уже 20 ноября. А столицу Коми жители Ектеринбурга смогут посетить прямым рейсом 18 октября.

Стоить билеты будут от трех тысяч рублей, в неделю будет совершаться по два рейса в каждую сторону. Время в пути займет полтора часа.