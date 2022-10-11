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У сыктывкарцев появилась возможность летать прямыми рейсами в Екатеринбург

У сыктывкарцев появилась возможность летать прямыми рейсами в ЕкатеринбургИз архива "Про Город Сыктывкар"

Глава Коми Владимир Уйба сообщил в своем традиционном видеообращении 10 октября, что теперь из Сыктывкара в Екаитеринбург стали доступны прямые перелеты. Первый самолет отправится из Коми в четвертый по численности населения город в России уже 20 ноября. А столицу Коми жители Ектеринбурга смогут посетить прямым рейсом 18 октября.

Стоить билеты будут от трех тысяч рублей, в неделю будет совершаться по два рейса в каждую сторону. Время в пути займет полтора часа. 

Пока неизвестно, будет ли действовать этот рейс в 2023 году, но до конца года путешествия по этому маршруту будут доступны. 

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