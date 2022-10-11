Глава "Коми коммунальных технологий" останется в СИЗО

Павел Назаров останется под стражей до 14 декабря. Такое решение принял суд в отношении руководителя «Коми коммунальных технологий», который проходит по делу о растрате, передает "Комиинформ".

Напомним, Павел Назаров был исполняющим обязанности гендиректора ККТ, а позже полностью вступил в эту должность. Вскоре он, как и остальные фигуранты дела, стал фигурантом уголовного дела о растрате и получении взятки в особо крупном размере и был арестован.