В Роскачестве назвали самые натуральные и безопасные марки консервов

В Роскачестве рассказали, какие консервы с отечественного рынка можно считать лучшими. В лидерах оказались самые разные направления: от говядины до рыбных консервов. Исследования показали, какие из них действительно безопасны и натуральны, передает PRIMPRESS.
Специалисты исследовали продукты в течение последних лет. Эксперты закупали самые разные марки консервов, популярных у россиян. Начали они с тушеной говядины и свинины. Согласно данным аналитиков, натуральных продуктов оказалось немало.
Так, лучшими марками говяжьей тушенки оказались "Микоян" и "Честный продукт". Далее идут тушенка "Гродфуд" и "Совок", а третье место заняла продукция "Барс". Правда, ни один из товаров не получил пять баллов, чего не скажешь о тушенке из свинины. Здесь среди лидеров оказались две марки: "Атрус" и "Йошкар-Олинский мясокомбинат". В них нашли только настоящее мясо и никаких вредных веществ.
От консервов из сайры лучшими стали "Капитан Вкусов", "Курильский берег" и "Доброфлот2. А лучшими шпротами названы "Знак качества" и "Рыбное меню".
Последними в Роскачестве проанализировали консервированный горошек и кукурузу. Здесь в лидерах можно увидеть горошек "6 соток", Globus, "Дядя Ваня", Global Village, Heinz и другие. А лучшей кукурузой оказались консервы Globus, Lutik, "Едим дома", "Кормилица" и "Скатерть-самобранка".