В Роскачестве назвали самые натуральные и безопасные марки консервов

В Роскачестве рассказали, какие консервы с отечественного рынка можно считать лучшими. В лидерах оказались самые разные направления: от говядины до рыбных консервов. Исследования показали, какие из них действительно безопасны и натуральны, передает PRIMPRESS.

Специалисты исследовали продукты в течение последних лет. Эксперты закупали самые разные марки консервов, популярных у россиян. Начали они с тушеной говядины и свинины. Согласно данным аналитиков, натуральных продуктов оказалось немало.