Врач рассказала, как защитить глаза в холода

Зрение может снизиться из-за недостатка витаминов, но люди поздно замечают это. Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала, что в холодную погоду глаза нуждаются в защите.
В беседе с "Радио 1" она заявила, что в холод прежде всего страдают слизистые оболочки.
"Нарушается покрывающая функция эпителия нашей роговицы. Он становится тусклым, подверженным большему влиянию. Возникают помутнения, различные инфекционные нарушения, и это ведёт к снижению зрения. Но, как правило, на начальном проявлении авитаминоза люди редко замечают и обращаются к специалистам на более поздних стадиях", — сказала эксперт.
По её словам, усугубляет состояние и наличие хронических заболеваний, например диабета, поэтому Татьяна Шилова рекомендует ежедневно употреблять рыбу, мясо, морковь, рыбий жир, помидоры, чернику и сливочное масло.