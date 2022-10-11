Врач рассказала, как защитить глаза в холода

Зрение может снизиться из-за недостатка витаминов, но люди поздно замечают это. Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала, что в холодную погоду глаза нуждаются в защите.

В беседе с "Радио 1" она заявила, что в холод прежде всего страдают слизистые оболочки.