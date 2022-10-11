Овнам пора вспомнить о близких, а ракам поверить в себя: гороскоп на 11 октября

Вашим желаниям сегодня горит зеленый свет, так что рискуйте – даже самые смелые идеи Вселенная одобрит! Но не забывайте о близких, им наверняка понадобится поддержка. Поэтому украсьте их вечер своим появлением и проявите заботу.

Тельцам необходимо «обновиться» и устроить себе эмоциональный отдых. Физические нагрузки в этом помогут, поэтому сходите в спортзал и приведите себя в форму. Сейчас лучше отказаться от праздного времяпровождения – есть риск навредить своему здоровью.

Близнецы

А вот представителям этого знака зодиака наоборот не помешало бы развеяться и сходить, например, в кино, на увлекательный квест или вовсе сменить окружающую обстановку, оторвавшись от городской суеты. Берите друзей и проведите отдых на природе: отправляйтесь в поход, на пикник или устройте загородом чайную церемонию в кругу близких.

Рак

Сегодня подходящий день, чтобы поверить в свои силы и завершить накопившиеся дела. Работа окажется вам в радость, если будете сконцентрированы на поставленных задачах. О финансах сильно не беспокойтесь, но и тратьте разумно. Иначе есть риск не осуществить один из ваших запланированных проектов.

Лев

А у Львов с деньгами все отлично. Вы можете позволить себе отдых в спокойном месте на берегу моря, поэтому выбирайте точку на карте, которая вам по душе и летите туда. Так вам удастся на время оставить все заботы и переосмыслить свои действия. Возможно, в голове Львов возникнет новая идея, которая станет целью в недалеком будущем.

Дева

Задувайте свечи на торте, потому что вас сегодня ожидает очень довольное и праздничное настроение. Друзья и приятели захотят увидеть Дев, причем многие придут в гости не с пустыми руками – подарки могут удивить. Если вы давно хотели собаку, то на вашем пороге уже вот-вот появится маленький питомец. Видимо, Вселенная решила исполнить желания в один день.

Весы

Скорее воплощайте творческие планы в жизнь. Но никому не рассказывайте о том, что задумали, иначе сглазите. Идею могут украсть и воспользоваться ей в плохих целях. Чтобы карты легли в вашу пользу, сохраните молчание, тогда удастся осуществить все желания в лучшем виде.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов роковой настрой. Взгляды противоположного пола окажутся прикованы лишь к ним. Поэтому какой бы наряд вы не надели на мероприятие и как бы не собрались в обычный поход в магазин, все будет выглядеть на высокую оценку. Так что приготовьтесь к пристальному вниманию.

Стрелец

Вы стреляете в сердца людей, будьте осторожнее. Вторая половинка может приревновать Стрельцов к тому, кто оказывает заметное внимание ее возлюбленному человеку. Совет от астрологов – не распылять свою энергию на других, а постараться уделить время личным взаимоотношениям. В противном случае, чувства могут угаснуть, и вы уже не сможете их вернуть.

Козерог

Поберегите свои силы и отступите немного назад. Импульсивные решения не оставят за собой ничего хорошего, а только усугубят ситуацию. Поэтому не торопитесь начинать новые проекты и заключать сделки, сегодня вы не очень внимательны. Если допустите ошибку, то за ней будут большие неприятности.

Водолей

За последний месяц вы очень устали и работаете из последних сил. Но здоровье главнее всего! Не изматывайте себя жестким графиком, а останьтесь на несколько дней дома с близкими. Они помогут восстановить вам силы и подарят приятные эмоции.

Рыбы

День обещает порадовать новыми открытиями, ведь фантазии Рыб заиграют яркими красками и заставят окружающих убедиться в оригинальном мышлении этого знака зодиака. Ваши способности оценят по достоинству, а также появится возможность карьерного роста.