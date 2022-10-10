"Грязная, вся в клею и воняет": в Сыктывкаре установили новую старую остановку

“До 6 октября мы стояли под дождем! На месте прошлой остановки раздробили асфальт, а потом сделали там непонятно что. Эта остановка никак не мешала для установки “новой”, — возмущается женщина.

Местные жители рассказали, что напротив “новой” остановки была старая потрепанная, но она хоть как-то защищала людей от дождя. После Дня Республики Коми ее снесли, а взамен ничего поставили.

Как оказалось, новая старая остановка не спасает людей от дождя и ветра.

“Обещали новую и чистую, а тут мох растет, вся в клею, изрисованная, от неё воняет, как от стаи бомжей. Все для людей называется!”, — написала в соцсетях жительница поселка Выльтыдор.

6 октября в поселке Выльтыдор на улице Олега Кошевого коммунальщики установили вместо новой остановки старую. В социальных сетях сразу поднялся шквал возмущений от местных жителей.

Сыктывкарцы возмущаются из-за установленной остановки. Жителям вместо новой конструкции поставили старую и грязную. А после многочисленных жалоб остановку просто закрасили. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” выяснил подробности.

“Мы установили современный остановочный комплекс. Не новый, но способный выполнять свою основную функцию: укрывать пассажиров, ожидающих автобус, от непогоды. Ранее здесь остановка отсутствовала, и пассажиры были вынуждены ожидать свой автобус под открытым небом. Теперь же ожидание, уверены, станет приятнее, тем более наши работники уже очистили стенки остановки от клеевой основы, а это дело не из легких, также помыли их и покрасили”, — заявили в “Дорожном хозяйстве”.

На жалобы местных жителей отреагировало “Дорожное хозяйство”. Специалисты покрасили грязные стенки остановки в серый цвет и заменили урны.

Напомним, это не первая конфузная ситуация с остановками в республике.

В июне 2022 года в столице Коми на остановке в центре города заметили исторические плакаты с нелепыми ошибками. Так, на стенде об истории дома Дербеневых есть "история приосхождения", "архетиктуры" и прочите орфографические ляпы.

В 2015 году в селе Корткерос торжественно открыли остановку, которая состояла только из двух бетонных плит и не имела крыши. Самое комичное, что на открытии “остановки” перерезали ленточку.