На коми стендапе участники шутили про свою работу и вторую половинку

7 октября в Центре досуга и кино “Октябрь” прошел коми стендап под названием “Коми Шмонь”. Организовали его при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Главной фишкой этого юмористического вечера был выигрыш в 5000 рублей самому смешному автору. На мероприятии побывал “Про Город Сыктывкар”.

“Я работаю в школе, и однажды меня один мужик спросил, мол, в школу идешь? Я ответил, что да. Спустя пять лет я снова его встречаю, на что он спросил: в школу? Я снова ответил, что да. Он мне ответил: “Все еще не закончил? Мамино ты горе…”, – делится комик.

Одним из первых выступал педагог Андрей Терентьев. Он поделился историями о том, что его имя часто путают, а также рассказами про работу в школе:

На стендапе выступали семь комиков: двое мужчин и пять женщин. Каждый старался найти свою аудиторию, поэтому шутки были на темы семейных проблем, кризиса среднего возраста и другие

После своего выступления он поделился своими ощущениями:

“Я бы не сказал, что выступать тяжело. Как-то уже привычно стало. Много лет выступаю, лекции веду на большую территорию. Так что сложностей нет”, – рассказал Андрей Терентьев.

Некоторые из выступающих приоткрывали завесу своей личной жизни и молодости. Например, одна из женщин рассказала про парня, с которым целовалась на протяжении семи часов. Другая девушка рассказала о том, что в последнее время стало во все подряд верить, поэтому ей пришлось избавиться от искусственных цветов в доме, так как они якобы вытягивают всю энергетику. Но, со слов девушки, если в семье раздоры, то можно оставить эти цветы – они как раз заберут плохую энергетику. Еще одна девушка делилась о вечной проблеме с помощью детям в домашнем задании. Как рассказала сама девушка, выступать ей было не сложно:

“Я первый раз в стендапе и вообще плохо представляю, что там надо делать. Ну и как мне рассказали, надо говорить то, что тебя бесит. Вот я и рассказала, что меня бесит. Стендап — это тот же самый юмор, только в нем надо рассказать все в более ярких красках. Мне никого не хотелось обидеть”, – поделилась Екатерина Макарова.

После всех выступлений на сцену вышел ведущий, который объявил о том, что все гости могут свои жетоны отдать тому, кто по их мнению лучше всех выступал. Тот юморист, что соберет больше всех жетонов, получает приз от организаторов – 5000 рублей. Победителем стала Виктория Агаркова.



