Сбер на фестивале «Наука 0+»: умные устройства и этика искусственного интеллекта

Сбер стал одним из хедлайнеров фестиваля «Наука 0+», который прошёл 7–9 октября в Москве. Специалисты банка показали, чем уникальны умные устройства Sber, как портал для студентов sbergraduate.ru помогает найти работу по душе и шагающего по лестнице робота. Кроме того, эксперты Сбера объяснили, зачем искусственному интеллекту этика, чему уже научились беспилотные автомобили и почему финансовая грамотность необходима каждому. Также любой желающий мог поучаствовать в интерактиве «Кто ты в науке?».

В центре внимания посетителей фестиваля находились умные устройства Sber, способные удивить не только широким диапазоном пользовательских возможностей, но и необычным дизайном. На фестивале были представлены телевизор Sber на платформе Салют ТВ, медиаколонка SberBox Time, выполненная в виде часов с циферблатом, которую можно подключить к телевизору как приставку, а также 2 устройства с умной камерой: смарт-дисплей SberPortal и медиаприставка для ТВ SberBox Top. Последние позволяют играть в AR-игры, отслеживать правильность выполнения упражнений во время занятий спортом, звонить с видео и создавать видеоконференции в сервисе SberJazz.

Образовательные партнёры Сбера — МИСИС, ИТМО и Хорошкола совместно с Лабораторией робототехники Сбера показали шагающего робота «Робот-Кот», который поднимается и спускается по лестнице с использованием зрения. Это совместный исследовательский проект на основе теории оптимального управления и обучения с подкреплением (Reinforcement Learning), а также с использованием зрения для перемещения по сложной местности, например, такой как лестницы. Спроектированные и напечатанные детали робота студентами МИСИС и учениками Хорошколы смогли превратить его в милого котика, который понравился многим участникам.

Посетители фестиваля могли познакомиться с возможностями портала sbergraduate.ru. Это единая точка входа в Сбер для студентов. На одной площадке собраны образовательные программы, стажировки, программы для студентов-амбассадоров банка, студенческий акселератор, спецпроекты, марафоны и лекции, вакансии для начинающих, атлас профессий будущего, календарь мероприятий, новости и многое другое. На портале также можно подписаться на карьерную рассылку.

Научную программу фестиваля дополнили лекции специалистов Сбера на актуальные темы — «Этика искусственного интеллекта», «Искусственный интеллект в беспилотном автомобиле» и «Личные финансы для всех».