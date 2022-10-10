Регистрация на новый сезон акселератора SberStudent открыта

Стартовал приём заявок в акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Подать заявку можно до 13 ноября 2022 года. Участники обучатся основам предпринимательства и получат первые бизнес-результаты: продажи, предзаказы, договорённости о пилотировании и MVP (минимально жизнеспособный продукт), а также преференции при обучении в вузе. Акселератор бесплатный и доступен всем желающим, для регистрации не нужен готовый бизнес-продукт или идея.

Проект проходит в два этапа. Первый этап — 20 обучающих онлайн-модулей по созданию и запуску продукта: введение в предпринимательство, знакомство с индустриями и технологиями, поиск идеи, дизайн-мышление, оценка бизнес-возможностей, архитектура бизнес-модели, стратегия выхода на рынок, планирование, публичные выступления, переговоры с потенциальными клиентами и инвесторами и так далее. Второй — взаимодействие в команде: участники объединяются вокруг наиболее перспективных идей и дорабатывают собственные проекты под руководством менторов.

Дополнительно участники могут выбрать один из отраслевых треков, где им будут доступны дополнительные обучающие материалы и консультации профильных экспертов:

— искусственный интеллект — с Академией искусственного интеллекта (совместный проект Сбербанка и Благотворительного фонда «Вклад в будущее»);

— наука, медицина, образование и искусство — с Российским обществом «Знание»;

— метавселенные — с Sber AR/VR Lab;

— web 3.0 — с Лабораторией блокчейн Сбербанка.

Лучшие команды представят свои решения на Демо-дне, где их оценят топ-менеджеры Сбера и крупнейших корпораций, ректоры вузов и бизнес-ангелы. Победители и призёры получат гранты от партнёра акселератора Moscow Seed Fund, а также поддержку команды акселератора в продвижении проекта и коммуникациях с инвесторами и заказчиками даже после завершения программы.

Кроме того, SberStudent входит в перечень утверждённых Министерством науки и высшего образования РФ мероприятий на 2023/24 учебный год. Победители и призёры таких мероприятий могут претендовать на грант Президента России — ежемесячные выплаты во время обучения в магистратуре.