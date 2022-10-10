Более миллиона школьников прошли «Урок цифры» по применению искусственного интеллекта

К настоящему моменту урок прошли уже более миллиона школьников в России и 73 странах за рубежом. Среди российских регионов лидерами по числу школьников, принявших участие в проекте, являются: Белгородская, Омская, Самарская, Новосибирская, Оренбургская, Магаданская, Томская, Курская, Тульская, Калужская, Новгородская, Калининградская области, Республики Мордовия, Алтай, Карелия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ставропольский край.

Николай Яцеленко , заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ:

« Объединение усилий и компетенций ведущих технологических компаний в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" даёт школьникам актуальные знания по востребованным темам и позволяет замотивировать ребят для будущей предпринимательской и исследовательской деятельности в области цифровых технологий. "Урок цифры" на тему "Искусственный интеллект в стартапах" охватывает весь процесс создания проекта — от идеи до минимально жизнеспособного продукта. Он подтолкнёт многих школьников к дальнейшему погружению в тему цифровизации, ИТ и технологий».

Урок на тему «Искусственный интеллект в стартапах» стартовал в сентябре 2022 года в рамках всероссийской образовательной акции в поддержку задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Он разработан командой Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее » при экспертной поддержке молодёжного акселератора Сбера и Sber AI . Он состоит из вводной видеолекции и интерактивного тренажёра, задания которого позволяют в игровой форме получить информацию об использовании различных технологий ИИ, таких как компьютерное зрение, обработка естественного языка и предиктивная аналитика на основе больших данных. Уровень сложности тренажёра можно выбирать в зависимости от возраста учащегося.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: