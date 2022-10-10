В одной из школ Ухты нашли нарушения безопасности

После трагедии в Ижевске школу №2 проверили и нашли целый ряд нарушений безопасности: нет металлоискателя и тревожной кнопки, а охрана беспрепятственно впускает внутрь всех. Мама одного из учащихся попросила директора обратить на это внимание, но безрезультатно.

В мэрии же заявили, что с работниками провели практические занятия и инструктажи, а сама школа охраняется сотрудником ЧОП. Однако родительница одного из учеников вновь обратила внимание на то, что ничего не поменялось. С ее слов 6 октября на первом этаже дежурили учитель ИЗО и завуч., при этом охранника не было. Класс на 1-м этаже, который просили закрыть, открыт. А 10 октября тревожная кнопка оказалась недалеко от охранника, а не как раньше, когда была заперта в кабинете. Сам сотрудник ЧОП находился на своем рабочем месте.