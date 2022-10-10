В Коми обнаружили неизведанные места с редкими растениями

Ученые института биологии Коми закончили экспедиционные работы в нацпарке "Койгородский". Они проводили свои исследования на особо охраняемой природной территории в южной части парка в бассейне реки Мытьец. До этого года этот участок еще никто не изучал, сообщает Российское географическое сообщество.

В нацпарке нашли новые места обитания редких и охраняемых растений. Также там впервые заметили редкие виды из Красной книги Коми.