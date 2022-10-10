Сыктывкарский студент потерял 34 тысячи рублей при попытке сходить с девушкой на свидание

Студент одного из вузов Коми обратился в полицию с сообщением о краже денег. Молодой человек стал жертвой "девушки", которую хотел отвести на свидание, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Юноша познакомился с девушкой во "ВКонтаке", спустя время они договорились на стречу. Свидание инициировала сама девушка, она предложила сходить в кинотеатр и даже прислала сыктывкарцу ссылку на сайт, где якобы можно было оплатить билеты.