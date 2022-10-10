В Коми принимать вызовы скорой помощи будет единый центр

В Коми создали единую систему, которая будет принимать вызовы скорой помощи. Директор Центра медицины катастроф Коми Михаил Сурин заявил, что он позволит наладить бесперебойную работу в городах и районах региона.

Благодаря нововведению, медики смогут оперативно и без ошибок направлять пациентов в больницы, даже если те находятся вне города или села. Их моментально направят именно туда, где они смогут получить помощь, необходимую именно в конкретном случае.