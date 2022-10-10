Пожилая жительница Коми отдала мошенникам почти 900 тысяч рублей

Жительница Воркуты стала жертвой мошенников. 61-летняя женщина отдала "сотрудникам банка" почти 900 тысяч рублей. В пресс-службе МВД по Коми сообщили подробности о случившемся.

Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, сказал, что он – сотрудник банка и предупредил об опасности: с его слов некие мошенники пытались украсть ее сбережения. Чтобы их спасти, воркутинке предложили перевести все деньги на некий "безопасный счет".