В Сыктывкаре ужесточат требования к продаже алкоголя

В администрации столицы Коми обсудили ужесточение продажи алкоголя в некоторых заведениях города. О том, как прошло заседание, рассказал "Комиинформ". В ходе обсуждения прозвучало предложение прислушаться к жалобам и ввести ограничения, но при этом учесть риски для предпринимателей, а также влияние на экономику муниципалитета. Новые нормы планируют ввести для города, а не для конкретных заведений.

В администрации города уже разработан проект постановления. В нем предлагается запретить продажу алкоголя в общепите на расстоянии в 25 метрах от жилых домов. Ограничение будет работать на заведения площадью менее 30 квадратных метров, однако сейчас обсуждается вопрос увеличения этого требования до 50 "квадратов".