В Сыктывкаре ужесточат требования к продаже алкоголя

В администрации столицы Коми обсудили ужесточение продажи алкоголя в некоторых заведениях города. О том, как прошло заседание, рассказал "Комиинформ".
В ходе обсуждения прозвучало предложение прислушаться к жалобам и ввести ограничения, но при этом учесть риски для предпринимателей, а также влияние на экономику муниципалитета. Новые нормы планируют ввести для города, а не для конкретных заведений.
В администрации города уже разработан проект постановления. В нем предлагается запретить продажу алкоголя в общепите на расстоянии в 25 метрах от жилых домов. Ограничение будет работать на заведения площадью менее 30 квадратных метров, однако сейчас обсуждается вопрос увеличения этого требования до 50 "квадратов".
Большинство членов совета отдали свои голоса "за". Вскоре вопрос обсудят на специальной комиссии, которая уже просчитает риски для предпринимателей и города.