Волонтеры "ЛизаАлерт" продолжают поиски 14-летней ухтинки: они прошли уже более 500 км

Уже пять дней ведутся поиски 14-летней ухтинки Анастасии Поздеевой. К сожалению, пока ни полиция, ни волонтеры не смогли выйти на след пропавшей.

В поисках ребенка уже приняли участие 274 волонтера, они прошло более 500 километров, выполнили больше сотни задач, расклеили по городу и окрестностям больше 4000 ориентировок. Поисковики занимаются осмотром черты города, соседних населенных пунктов и пересеченной местности: лесов, полей, болот. Также волонтеры опрашивают местных жителей, ищут камеры видеонаблюдения, обзванивают больницы.