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На пианино в сыктывкарском парке больше не будут играть

На пианино в сыктывкарском парке больше не будут игратьФото администрации Сыктывкара

Из знаменитого красного пианино, которое стоит в парке имени Кирова в Сыктывкаре, сделают арт-объект. Убирать на ремонт его больше не будут, рассказали создатели проекта.

Причиной такого решения стал невероятный износ инструмента. Чинит и настраивать его уже нет смысла. Поэтому авторы проекта и администрация города решили сделать из него арт-объект, который будет украшать парк. Сыграть на нем больше не получится, зато можно будет сделать с инструментом впечатляющие фото.

Пианино появилось в парке в 2018 году, в День города. За это время беседка, где стоит инструмент, стала одним из самых популярных мест в парке. Ранее его регулярно отправляли на "зимовку", где ремонтировали и настраивали.

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