На пианино в сыктывкарском парке больше не будут играть

Из знаменитого красного пианино, которое стоит в парке имени Кирова в Сыктывкаре, сделают арт-объект. Убирать на ремонт его больше не будут, рассказали создатели проекта.

Причиной такого решения стал невероятный износ инструмента. Чинит и настраивать его уже нет смысла. Поэтому авторы проекта и администрация города решили сделать из него арт-объект, который будет украшать парк. Сыграть на нем больше не получится, зато можно будет сделать с инструментом впечатляющие фото.