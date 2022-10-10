На трассе под Ухтой погиб мужчина

На трассе Ухта-Сосногорск 9 октября погиб неизвестный мужчина. Позже его личность удалось установить. Подробности рассказали в ГИБДД по Коми.

Трагедия произошла около 18 часов. Водитель Volkswagen Polo 1972 года рождения на 337 километре трассы сбил мужчину, который по какой-то причине находился прямо на проезжей части. Водитель попытался спасти сбитого, сумел довезти его до больницы, но тот все же умер.