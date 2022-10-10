На трассе под Ухтой погиб мужчина

На трассе Ухта-Сосногорск 9 октября погиб неизвестный мужчина. Позже его личность удалось установить. Подробности рассказали в ГИБДД по Коми.
Трагедия произошла около 18 часов. Водитель Volkswagen Polo 1972 года рождения на 337 километре трассы сбил мужчину, который по какой-то причине находился прямо на проезжей части. Водитель попытался спасти сбитого, сумел довезти его до больницы, но тот все же умер.
Выяснилось, что погивший был 1962 года рождения, по какой причине он оказался прямо на дороге, остается неизвестным.