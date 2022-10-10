На Сыктывкар обрушится ветер и дождь: прогноз погоды на 10 октября

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми подготовил прогноз на 10 октября для жителей региона.
По мнению специалистов в этот день местами в Коми ветер усилится до 14 метров в секунду. Кроме этого республику ждут дожди и прохлада.
В основном порывистый ветер будет досаждать жителям северных районов Коми. Температура днем будет варьироваться от +6°С до.+11°С.
В столице Коми также пройдут дожди, также Сыктывкар ждет переменная облачность и юго-западный, западный ветер силой 6-11 метров в секунду. При этом воздух прогреется днем до температуры от +9°С до +11°С.