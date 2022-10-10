Врач назвал людей, которым опасно спать без подушки

Спать без подушки небезопасно для здоровья, считает заслуженный врач России Андрей Кабычкин. В интервью радио Sputnik он уточнил, кому нельзя обходиться без этой постельной принадлежности.

С рождения детям начинают подкладывать под голову либо специальные ортопедические изделия разной толщины и конфигурации, либо сложенную в несколько слоев пеленку, отметил заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин. Это необходимо для правильного развития скелета, пояснил он. Взрослым тоже не рекомендуется спать на плоской поверхности, причем подушка должна быть определенного размера, добавил врач.

"Естественная кривизна в шейном отделе позвоночника, или лордоз, должна быть «заполнена» во время сна, чтобы сосуды снабжали мозг кровью, чтобы мозг не испытывал гипоксии. С точки зрения кровоснабжения головного и спинного мозга совершенно неправильно спать на ровной поверхности, поскольку это создает некомфортные условия для сонной артерии, позвоночной артерии, подключичной вены и других сосудисто-нервных сплетений. Кроме того, сон без подушки может привести к изменению правильной анатомии шейных позвонков и ущемлению нервных корешков. Чтобы этого не произошло, толщина подушки должна быть равна длине плеча – от шеи до плечевой кости", – сказал Андрей Кабычкин в интервью радио Sputnik.

По его словам, людям с определенными заболеваниями ни в коем случае нельзя обходиться без подушки.