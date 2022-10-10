Овны отдыхают, Козероги карабкаются вверх по лестнице: гороскоп на 10 октября

За последнюю неделю вы сильно перетрудились и помогли многим коллегам справиться с трудностями на работе. Теперь уделите время себя и сходите на расслабляющие процедуры: занятие йогой или поход в спа-салон будут отличной идеей.

Аккуратнее со словами, не то потеряете близких вам людей. Назревает конфликтная ситуация, но не стоит поддаваться эмоциям. Прежде чем сказать неприятные слова собеседнику, выдохните и подумайте несколько раз. Еще одного шанса вернуть прекрасные отношения может и не появиться.

Близнецы

Определитесь уже, чего вы хотите от жизни и перестаньте постоянно взвешивать. И не зацикливайтесь на мелочах: понравилось платье или худи – берите, не задумываясь. Тем более, что в финансовой сфере у вас грядёт пополнение.

Рак

Забудьте о всех советах и поступайте так, как велит ваше сердце. Если хотите кардинальных сдвигов в жизни, то оставьте все сомнения позади и мчитесь навстречу приключениям. Проявите силу характера и решительность, тогда успех будет обеспечен.

Лев

Сегодня вас ждет светское мероприятие, так что найдите себе самый лучший костюмчик. Коллеги не заставят скучать, поэтому нет повода отказываться от праздного времяпрепровождения. Ну, а взгляды противоположного пола окажутся прикованы лишь к вам.

Дева

Если у вас стоит выбор: провести день в офисе или навести порядок в доме, то не отказывайтесь ни от того, ни от другого. Вы сможете убить двух зайцев и справиться с задачами любой сложности. Так что звезды вам во всем благоволят и даже советуют проявить инициативу в помощи другим, дав им мудрый совет.

Весы

Хотели поучаствовать в творческом конкурсе, но всё никак не решались? Давно пора показать способности и заявить о себе! Астрологи предрекают вам победу, если вы проявите больше смелости. А если вы опустили руки, потому что уже несколько раз не занимаете высокие места, то не сомневайтесь, в этот раз Вселенная будет на вашей стороне.

Скорпион

Скорпионы что-то забыли о своих друзьях. В последнее время вы как белка в колесе – занимаетесь только работой и решаете множество деловых вопросов. Остановитесь ненадолго и уделите внимание близким. Возможно, вы упускаете что-то важное в их жизни. Вероятно, друг или родственник очень нуждается в ценном совете.

Стрелец

Не откладывайте долгожданную поезду на месяц, а отправляйтесь прямо сейчас. Стрельцов ждет сюрприз от друзей, который представители этого знака зодиака запомнят на всю жизнь. Не теряйте яркие эмоции и оставайтесь на одной волне с теми, кто их подарил. Тем более, что звезды говорят о долгом расставании с дорогими вам людьми. Оно ожидает вас уже после путешествия.

Козерог

Будьте упертыми, тогда завершите все дела на отлично. Старания не пройдут даром, ваш труд оценят по достоинству. В деловой сфере Козерогов ожидают большие изменения, которые могут привести к повышению по карьерной лестнице.

Водолей

Внимательность – ваше главное оружие сегодня. Да, именно так, ведь Водолеям нужно смотреть в оба, чтобы не поддаться влиянию хитрых людей. Не попадитесь в сети недоброжелателей - вас попытаются обмануть. Но уверенность в себе поможет обойти стороной ловушку от Вселенной.

Рыбы

Сегодня Солнце вам светит ярко: в семье наконец наладятся отношения, в рабочей сфере придут новые идеи для довольно прибыльных проектов. А для себя вы найдете еще одно занятие по душе: Рыбы могут неожиданно открыть в себе талант писать стихи или рисовать удивительные картины.