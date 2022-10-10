Фельдшер, которого избил сыктывкарец, обратился за компенсацией в суд

Сыктывкарский горсуд рассмотрел дело по нападению на фельдшера скорой помощи. Медик вместе с коллегами приехал в одно из сыктывкарских общежитий по вызову. На втором этаже фельдшер столкнулся с пьяным мужчиной, который переживал смерть матери. По какой-то причине пьяный горожанин напал на медика, начал ругаться матом и бить его кулаком по голове. Фельдшер попытался покинуть зону конфликта, для этого он вышел на улицу. Однако пьяный последовал за ним. Водитель "скорой" попытался отстранить дебошира, но безрезультатно. Мужчина прекратил нападать на медика только после того, как прибилы полиция.

На пьяного драчуна завели уголовное дело по статье "побои". В качестве наказания он получил 150 часов обязательных работ. Однако такой исход дела не удовлетворил пострадавшего фельдшера, поэтому он обратился в суд с требованием выплатить ему 53 тысячи рублей утраченного во время лечения заработка и 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.