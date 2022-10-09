В России появятся новые дорожные знаки и правила для электросамокатов

В России утвердили новые дорожные знаки. Совсем скоро они появятся на дорогах страны, сообщает “Российская Газета”.
Один из знаков будет обозначать зарядку для электромобилей, а зоны платной и бесплатной парковки поделят. Так первая будет обозначена синими линиями, а вторая — белыми. Также к знаку платной парковки добавят символ монет.
Изменения ждут и пешеходов. Теперь они получат приоритет перед теми, кто перемещается по тротуару на электросамокате, гироскутере или подобном транспорте. Все они теперь попадают в разряд средств индивидуальной мобильности.