В России вводится универсальное пособие для семей с детьми: ответы на вопросы

Новое пособие позволит увеличить выплаты беременным женщинам и получать деньги из маткапитала независимо от очередности рождения ребенка. Вот несколько вопросов об этом виде господдержки:

С 2023 года вводится универсальное пособие для семей с детьми. При его назначении будет учитываться нуждаемость. Выплата заменит несколько видов господдержки с периода беременности женщины и до 17-летия ребенка.

Какие выплаты заменит новое пособие? Выплату для беременных женщин с низким доходом, пособие по уходу до 1,5 лет для нетрудоустроенных родителей, выплату на первого и третьего ребенка до 3 лет, выплату на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

Как будет оцениваться нуждаемость семьи?

Используются три критерия: доход ниже прожиточного минимума на душу населения, имущество не более установленного перечня и наличие дохода или объективной причины его отсутствия у взрослых членов семьи.

В каком размере будет выплачиваться пособие?

В зависимости от дохода оно составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.

Кто будет назначать пособие?

Социальный фонд России, который образуется с 2023 года при объединении ФСС и ПФР.

Что будет c ранее назначенными пособиями?

Они будут выплачиваться до конца срока назначения в прежнем размере. По желанию можно перейти на универсальное пособие.

За какой период проверяются доходы семьи?

За 12 месяцев, предшествующих 1 месяцу до месяца обращения.

Как разобраться в новых правилах:

Правила назначения пособий на детей значительно изменятся. Некоторые семьи смогут получать больше денег, а кто-то утратит право на выплаты из-за несоответствия критериям нуждаемости. Но будет введен переходный период, можно использовать прежние правила назначения и даже получать старые и новые выплаты одновременно.