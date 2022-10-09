В Сыктывкаре откроется мобильный пункт вакцинации

В столице Коми появится передвижной пункт вакцинации от гриппа. Об этом заявили в министерстве здравоохранения республики.
По информации ведомства, фургон, где будут делать прививку, будет находиться рядом с торговым центром “Макси”. Горожане смогут посетить его с 10 до 16 часов каждые выходные. С собой необходимо иметь только паспорт.
Как отмечает главный внештатный эпидемиолог Минздрава Коми Нина Овчинникова, вакцина, это эффективное средство от гриппа. В ведомстве надеются, что благодаря большому количеству посетителей ТЦ, больше людей захочет привиться в удобное и свободное от работы время.