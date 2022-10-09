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Одна из заместителей главы Минздрава Коми покидает свой пост

Одна из заместителей главы Минздрава Коми покидает свой пост

Заместитель главы Минздрава Коми Елена Бударина покидает свой пост. Ее последний рабочий день — 10 октября. Кем она будет работать дальше, пока неизвестно.

Елена Бударина ранее трудилась в качестве главы управления материально-технического обеспечения и капитального строительства Федерального медико-биологического агентства. В министерство здравоохранения она попала только в 2020 году.

В сентябре этого года в Минздраве появилось еще два новых заместителя главы ведомства. Ими стали Ваграм Даллакян и Никита Марковченков. также в списке заместителей есть татьяна Марунич.

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