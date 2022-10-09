Одна из заместителей главы Минздрава Коми покидает свой пост

Заместитель главы Минздрава Коми Елена Бударина покидает свой пост. Ее последний рабочий день — 10 октября. Кем она будет работать дальше, пока неизвестно.

Елена Бударина ранее трудилась в качестве главы управления материально-технического обеспечения и капитального строительства Федерального медико-биологического агентства. В министерство здравоохранения она попала только в 2020 году.