Одна из заместителей главы Минздрава Коми покидает свой пост

Заместитель главы Минздрава Коми Елена Бударина покидает свой пост. Ее последний рабочий день — 10 октября. Кем она будет работать дальше, пока неизвестно.
Елена Бударина ранее трудилась в качестве главы управления материально-технического обеспечения и капитального строительства Федерального медико-биологического агентства. В министерство здравоохранения она попала только в 2020 году.
В сентябре этого года в Минздраве появилось еще два новых заместителя главы ведомства. Ими стали Ваграм Даллакян и Никита Марковченков. также в списке заместителей есть татьяна Марунич.