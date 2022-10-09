Синоптики рассказали, когда Коми накроет снегом

Совсем скоро в Коми и ее столице выпадет снег. Такое заявление сделали синоптики ЦГМС республики. При этом температура воздуха в октябре ожидается выше климатической нормы на один-два градуса.

До 10 октября Коми будет находиться под действием циклонов. При этом сохранится теплая, для этого месяца, погода. Ожидаются регулярные дожди и мокрый снег. Дневные температуры останутся в районе +6…+11 градусов, а на крайнем северо-востоке около +2…+7 градусов.