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Синоптики рассказали, когда Коми накроет снегом

Синоптики рассказали, когда Коми накроет снегом

Совсем скоро в Коми и ее столице выпадет снег. Такое заявление сделали синоптики ЦГМС республики. При этом температура воздуха в октябре ожидается выше климатической нормы на один-два градуса.

До 10 октября Коми будет находиться под действием циклонов. При этом сохранится теплая, для этого месяца, погода. Ожидаются регулярные дожди и мокрый снег. Дневные температуры останутся в районе +6…+11 градусов, а на крайнем северо-востоке около +2…+7 градусов. 

Впрочем, есть вероятность, что вскоре придут ясные дни.

После 20 числа ожидается переход температуры через отметку в 0С. После этого синоптики предсказывают, что республику покроет снегом.

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