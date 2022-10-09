Кардиолог назвала неожиданную альтернативу утреннему кофе и чаю

Лимонад может быть полезным для здоровья, если он приготовлен самым простым способом: состоит только из воды и мякоти лимона.

«В мякоти лимона содержится лимонная кислота, и многие боятся, что при повышенной кислотности или при поражении желудочно-кишечного тракта лимон может усугубить ситуацию. На самом деле, лимон подвергается преобразованию при попадании в организм, он делает состав нашей внутренней среды более щелочным», — написала она в своем Telegram-канале.