Кардиолог назвала неожиданную альтернативу утреннему кофе и чаю

Лимонад может быть полезным для здоровья, если он приготовлен самым простым способом: состоит только из воды и мякоти лимона.
Такой напиток вопреки распространенному мнению не навредит желудку, заявила врач-кардиолог Ольга Бокерия.
«В мякоти лимона содержится лимонная кислота, и многие боятся, что при повышенной кислотности или при поражении желудочно-кишечного тракта лимон может усугубить ситуацию. На самом деле, лимон подвергается преобразованию при попадании в организм, он делает состав нашей внутренней среды более щелочным», — написала она в своем Telegram-канале.
Благодаря свойствам лимона этот напиток помогает лечить желудочно-кишечные заболевания и уменьшать их симптомы, способствует улучшению обмена веществ, насыщает организм витамином С, перечислила эксперт.