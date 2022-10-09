Овнам нельзя перегибать палку, а Девам грозит конфликт: гороскоп на 9 октября

Используйте возможности, которые открывает этот удивительный день! Звезды гороскопа подсказывают, что нет ничего невозможного. Эмоции будут очень глубоки и сильны, но достаточно всего лишь сохранить в своей душе равновесие, и тогда любые дела будут удаваться легче обычного.

Овен будет неотразим вдвойне: во-первых, в своих собственных глазах, и во-вторых – в глазах окружающих, которым передастся его сногсшибательная уверенность в себе! Харизма Овна будет помогать ему и на работе, и дома, и в общении с людьми. Главное, не перегибать палку и не заноситься: если окружающие увидят, что Овен смотрит на них сверху вниз, его преимущество улетучится как дым, превратившись в непростительный недостаток.

Телец

Телец будет обладать особенным магнетизмом, даже против воли привлекая внимание окружающих к себе. Для этого ему не придется что-то особенное говорить или делать – его молчание может оказаться не менее интригующим, чем его слова. Звезды гороскопа советуют Тельцу использовать это в своих интересах. Заведите знакомство с нужными людьми, обеспечьте себе поддержку в каком-то деле. Или просто вскружите голову кому-то одной лишь улыбкой и пристальным взглядом в глаза.

Близнецы

Мозг Близнецов открыт для новых идей, а сердце — для экстремальных эмоций! Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной «зоны комфорта» и попробовать что-нибудь новенькое и острое. Ничто не будет будоражить кровь Близнецов сильнее, чем балансировка на грани привычного и непривычного, дозволенного и недозволенного. Флирт с незнакомцем? Неожиданное предложение? Экстремальный спорт? Почему бы и нет? Все, что не запрещено, хотя бы раз в жизни нужно попробовать!

Рак

Весь день в душе Рака может зреть напряжение и недовольство. Окружающие будут выводить его из себя своей неорганизованностью, а события — то и дело выходить из-под контроля. При этом не обязательно это нанесет Раку какой-то реальный ущерб. Его способен раздражать уже сам факт того, что все идет «неправильно», «не по плану». По-настоящему разрядить напряжение Рака способен только мощный эмоциональный всплеск. Любой — будь то банальная вспышка гнева или водоворот любовных страстей.

Лев

Все самые удачные мысли и проекты Льва будут связаны с другими людьми. Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов — вот залог его успеха! Вполне возможно, что Лев, благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости сумеет завести сразу несколько весьма полезных знакомств. Или же воспользуется этими качествами в романтической обстановке, очаровав любого, кого он захочет очаровать.

Дева

Деве следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Дева будет настроена по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ней и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, Деве стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло. Что-нибудь вроде «дров на месяц наколоть, на год кофе намолоть» и т.д. После таких трудовых подвигов ей будет не до ссор!

Весы

Настроение Весов может штормить, показывая то «минус», то «плюс». Гнев, радость, печаль, равнодушие, благосклонность, неожиданная симпатия — любые цвета и оттенки эмоций могут меняться с невиданной быстротой. Какие-то из них будут вызваны внешними событиями, другие — переживаниями самих Весов. Чтобы не стать послушной игрушкой своих собственных чувств, Весам необходимо контролировать эмоции. Ну, или хотя бы пытаться.

Скорпион

Скорпион способен потратить день на пустяки, однако ему самому они пустяками казаться не будут. Звезды гороскопа склоняют его к тому, чтобы преувеличивать важность любого действия и любого слова, то есть во всем делать из мухи слона! Это неплохо в работе, однако в общении экзальтированность Скорпиона может выводить окружающих из себя. Попробуйте относиться ко всему с долей юмора, иначе могучие эмоции просто разорвут вас изнутри!

Стрелец

Стрелец должен быть готов к тому, что люди вокруг будут обращать на него повышенное внимание. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере Стрельца многое зависит. Зная об этом, Стрелец должен постараться в любой ситуации показать себя с наилучшей стороны. Но даже если это не удастся, не беда. Главное, будьте уверены в себе, и ваша железная уверенность передастся всем!

Козерог

Козерогу необходимо сдерживаться, чтобы в общении с близкими людьми не перегнуть палку! День склоняет его к вспыльчивости и обостренному самолюбию, благодаря чему Козерог способен увидеть конфликт даже там, где его и в помине нет. Там же, где он есть, Козерог старательно раздует его до предела: его способность давить на самые болезненные точки на высоте. Только большой вопрос – принесет ли такая победа удовлетворение самому Козерогу? Вряд ли. А раз так, то стоит ли вообще воевать?

Водолей

Водолей может ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному! Привычные вещи будут вызывать у него скуку, а вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обострится до предела. Чтобы удовлетворить этот исследовательский зуд, Водолею необходимо хотя бы в чем-то выйти за рамки обыденного. Пусть это будет «всего лишь» прогулка по новой улице, новая книга или новое блюдо в меню — поверьте, оно того стоит!

Рыбы

Рыбы будут склонны сорить деньгами! Даже если они обычно осторожно относятся к тратам, их экономность даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Особенно щедрыми Рыбы способны быть к тем, кто им дорог, — им они просто не в состоянии ни в чем отказать! Впрочем, почему бы иногда и не поддаться такому беззаботному порыву? Затянуть потуже пояса можно и потом. Рыбы должны следовать за своим сердцем — но только в пределах разумного, конечно.