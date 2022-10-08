"Я кайфую от жизни": парень из Сыктывкара с ДЦП рассказал, как стал режиссером клипов

6 октября во всем мире отмечают Всемирный день церебрального паралича. Его создали для того, чтобы привлечь больше внимания людей к этому заболеванию. Максим Делков из Сыктывкара живет с ДЦП с детства, при этом он режиссирует клипы и почти победил симптомы болезни. Журналист портала “Про Город” пообщался с мужчиной и узнал, дразнили ли его в школе и кто ему помогал в реабилитации.

Максиму Делкову сейчас 23 года. В детстве врачи ему поставили один из страшных диагнозов — детский церебральный паралич.

Родители мальчика сразу забили тревогу и начали делать все, чтобы как-то помочь своему ребенку. Максима всячески поддерживали родные и близкие, что значительно повлияло на его борьбу с болезнью.

“Моя болезнь не прогрессировала, в связи с регулярными массажами и упражнениями. За это, конечно, вселенская благодарность моей маме, она у меня фея”, — отметил Максим.

В детстве Максим ходил в специализированный садик для детей-инвалидов, после он уже пошел в обычную школу.