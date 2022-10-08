"Я кайфую от жизни": парень из Сыктывкара с ДЦП рассказал, как стал режиссером клипов

6 октября во всем мире отмечают Всемирный день церебрального паралича. Его создали для того, чтобы привлечь больше внимания людей к этому заболеванию. Максим Делков из Сыктывкара живет с ДЦП с детства, при этом он режиссирует клипы и почти победил симптомы болезни. Журналист портала “Про Город” пообщался с мужчиной и узнал, дразнили ли его в школе и кто ему помогал в реабилитации.
Максиму Делкову сейчас 23 года. В детстве врачи ему поставили один из страшных диагнозов — детский церебральный паралич.
Родители мальчика сразу забили тревогу и начали делать все, чтобы как-то помочь своему ребенку. Максима всячески поддерживали родные и близкие, что значительно повлияло на его борьбу с болезнью.
“Моя болезнь не прогрессировала, в связи с регулярными массажами и упражнениями. За это, конечно, вселенская благодарность моей маме, она у меня фея”, — отметил Максим.
В детстве Максим ходил в специализированный садик для детей-инвалидов, после он уже пошел в обычную школу.
“В школе меня, конечно же, дразнили из-за моего недуга, но это продолжалось недолго. В третьем классе я начал заниматься вольной борьбой, ну и, соответственно, мог дать сдачи своему обидчику. После нескольких стычек со сверстниками я смог обрести уважение в их глазах”, — рассказывает мужчина.
Мальчик всеми силами боролся с недугом. Несмотря на болезнь, Максим продолжал активно заниматься борьбой и даже участвовал в соревнованиях. Сам мужчина уверен, что занятия спортом помогли ему минимизировать последствия болезни.
“Я ходил на множество разных массажей. Лечился в санатории. Но все же основой эффект ощутил от занятий спортом. Поскольку я занимался вольной борьбой, моя физическая форма не позволяла прогрессировать симптомам, порой они вообще не были заметны. Единственное, от сильных нагрузок левая сторона давала о себе знать и жутко ломило. На соревнованиях это очень подводило. Зато сейчас я имею разряд кандидата в мастера спорта по вольной борьбе”, — отметил бывший сыктывкарец.
Окончив школу, Максим поступил в техникум на автомеханика. После получения среднего образования юноша пошел на курсы в федеральную школу радио в Сыктывкаре.
“Сейчас я полностью погрузился в индустрию кино и начал осваивать операторское ремесло. Сначала изучал мобильную съемку, а сейчас занимаюсь режиссурой клипов и рекламы”, — поделился мужчина.
В 2020 году Максим решился переехать из родного Сыктывкара в Краснодарский край.
“В Сыктывкаре невозможно развиваться. Я решил пойти дальше. Оставил свою прошлую жизнь и старое окружение, которое меня тянуло вниз. В Краснодарском крае я посвятил всего себя индустрии кино. Прокачивал свои навыки режиссуры, съемки, работы с актерами”, — рассказал Максим.
Мужчина задумался о карьере режиссера после просмотра сериала SHEKER.
“Эта картина меня очень вдохновила. Сериал создал молодой казахский клипмейкер. Я был восхищен качеством работы и посылом произведения. Это и замотивировало меня еще усердней двигаться в этом направлении”, — прокомментировал мужчина из Сыктывкара.
Сейчас Максим делает фотоконтент для моделей мужских журналов и других похожих сервисов. Снимает клипы для известных артистов из рэп-индустрии.
“Одна из самых масштабных и трудных съемок в моей жизни был клип для музыкантов Nebezao X Uncleflexx. В нем принимали участие почти 80 человек и около 7 спорткаров. Мы снимали его 30 часов без перерыва. Без конфузов не обошлось. На съемочной площадке по сценарию в кадре должны были поджечь реквизит и в один из дублей человек, отвечающий за этот “эффект”, испугался резко вспыхнувшего огня и со страха кинул бутылку с горючим на землю и, естественно, все в радиусе трех метров загорелось. Взбудоражены были все! Благо у нас была вода и мы все успели затушить”, — поделился Максим.
Мужчина признается, что не употребляет алкоголь и все, что может навредить его здоровью, но от тусовок он никогда не отказывается — считает, что это полезно для бизнеса.
“Я стараюсь постоянно обрастать социальными связями, знакомиться с новыми людьми и поэтому заказы часто прилетают просто из общения со мной. На тусовки я хожу для знакомства с интересными людьми и возможности найти достойный заказ на съемку. Я считаю, что навык коммуникации — один из важнейших навыков на сегодняшний день”, — объяснил режиссер.
Максим Делков говорит, что живет полной жизнью. Занимается любимым делом и никакая болезнь ему не помеха.
“Кайфую от жизни, зарабатываю на своем любимом деле. Я общаюсь с известными артистами из рэп-индустрии, меня окружают сочные модели и актрисы, другие клипмейкеры. Поэтому я живу превосходно. У меня были дни, когда хотелось опустить руки, не спорю, но в такие времена мне помогали мои близкие и родные”, — заключил мужчина.