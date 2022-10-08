Выяснилось, что экс-руководитель МФЦ Коми собирала деньги с подчиненных

Гособвинитель рассказал подробности уголовного дела бывшего руководителя МФЦ Наталья Жегуновой. Об этом сообщает "БНК". Напомним, экс-руководитель обвиняется хищении вверенного имущества в особо крупном размере. В 2017 году Наталья Жегунова обещала повышенную премию одной из сотрудниц в размере 160 тысяч рублей, но при этом половину средств нужно было передать лично ей. Эту схему обвиняемая прокручивала регулярно через своего заместителя. Как выяснилось, деньги собирались через нескольких сотрудниц МФЦ до конца 2021 года. Так женщина смогла своровать 2,9 миллионов рублей.

7 октября на судебный процесс в качестве свидетеля была допущена бывшая заместительница главного бухгалтера МФЦ. Она рассказала, что в один в бухгалтерию подошла замруководителя организации и сообщила, что нужно обязательно передать часть премии руководителю, так как это нужно для МФЦ.