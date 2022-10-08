В Сыктывкаре будет холодно и сыро: прогноз погоды на 9 октября

9 октября в Коми ожидается дожди. Синоптики сообщают, что в воскресенье температура воздуха не поднимется выше +11 градусов .
Так, в Сыктывкаре и Объячево днем будет около +9…+11 градусов тепла, ночью +6…+8С. Временами ожидается дождь.
В Ухте будет температура днем будет чуть ниже +8…+10С, временами будет небольшой дождь. Усинск и Печора будет облачно с прояснениями. Днем ожидается +7…+9С, ночью +4…+6С.
В Северных районах Коми сохранится дождливая и холодная погода, днем синоптики обещают +7…+9С, а ночью +1…+3С.