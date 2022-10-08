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В Коми пожарные вместе с местными жителями почти 9 часов тушили заброшенное здание

В Коми пожарные вместе с местными жителями почти 9 часов тушили заброшенное зданиеФото из архива портала "Про Город Сыктывкар"

В одном из районов Коми сгорело заброшенное здание. К счастью, никто не пострадал. Об этом пишет “БНК”.

7 октября около 19: 00 в МЧС Усть-Куломского района поступило сообщение о возгорании заброшенного здания в поселке Паспом. Причина пожара — неисправность электрооборудования.

До приезда пожарных, огонь пытались потушить местные жители и члены добровольной пожарной дружины. Также после приезда спецслужб они активно помогали в ликвидации пожара.

В борьбе с огнем были задействованы четырнадцать человек и пять единиц техники. Полностью потушить пожар удалось лишь к 4 утра.

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