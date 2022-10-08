В Коми пожарные вместе с местными жителями почти 9 часов тушили заброшенное здание

В одном из районов Коми сгорело заброшенное здание. К счастью, никто не пострадал. Об этом пишет “БНК”.

7 октября около 19: 00 в МЧС Усть-Куломского района поступило сообщение о возгорании заброшенного здания в поселке Паспом. Причина пожара — неисправность электрооборудования.