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Нутрициолог назвал три продукта, которые повышают иммунитет

Нутрициолог назвал три продукта, которые повышают иммунитет Фото из открытых источников

Для поддержки иммунитета осенью очень важен правильный рацион питания. Избежать многих болезней и укрепить организм помогут доступные россиянам сезонные продукты. Об этом заявила специалист нутрициолог Елена Свиридова. 

По мнению Свиридовой, первым номером в списке таких продуктов идет обыкновенная тыква. Этот овощ содержит витамины А, С, В, В2, Е, РР, Т и каротин. Тыква улучшает пищеварение, зрение и обмен веществ, очищает организм и помогает в профилактике множества заболеваний. Следующим в рейтинге идут грибы. Именно осеннего сбора, когда в них наиболее высокая концентрация полезных веществ. Клетчатка, содержащаяся в грибах, снижает уровень холестерина и поддерживает работу сердечных мышц.

Замыкает список более южный продукт — это инжир, известный также как плод фигового дерева или смоковница. Этот субтропический плод хорош при простуде, так как обладает жаропонижающим и противовоспалительным свойствами. Инжир богат клетчаткой, витаминами В6, В1, В3, PP и C и полезен также при головной боли и учащенном сердцебиении.

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