Жителям Коми, которые заставили человека рыть себе могилу, вынесли приговор

В Ухте вынесли приговор трем горожанам, которые похитили человека, а затем приказали ему рать себе могилу. 22-летний потерпевший стал их жертвой из-за долга в 25,5 тысяч рублей.
Фигуранты решили действовать как в 90-е. Сперва они избили жертву, а затем кинули в багажник машины привезли в гараж. Там они избили его лопатой, топором и металлической палкой.
Когда же они поняли, что денег у должника и правда нет, подсудимые взяли ключи от его квартиры и похитили оттуда микроволновку, колонку и телевизор, а затем отвезли парня в лес. Ему дали лопату и заставили копать себе могилу, но потом отпустили.
Теперь любителям старых бандитских методов предстоит по шесть лет колонии каждому. Именно такой срок получили двое участников действия, а третьему добавили еще шесть месяцев сверху.