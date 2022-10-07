Жителям Коми, которые заставили человека рыть себе могилу, вынесли приговор

В Ухте вынесли приговор трем горожанам, которые похитили человека, а затем приказали ему рать себе могилу. 22-летний потерпевший стал их жертвой из-за долга в 25,5 тысяч рублей.

Фигуранты решили действовать как в 90-е. Сперва они избили жертву, а затем кинули в багажник машины привезли в гараж. Там они избили его лопатой, топором и металлической палкой.