Роскачество назвало лучшие марки сливочного масла

В Роскачестве и Росконтроле назвали лучшие марки сливочного масла, которые можно найти в российских магазинах. По оценкам экспертов, эти продукты точно не содержат пальмового масла, передает PRIMPRESS.
Как рассказали эксперты, отличить подделку от настоящего сливочного масла обычно почти невозможно. Даже цена зачастую вовсе не показатель качества и натуральный продукт может вполне стоить дешевле. Фальсификат же, напротив, могут продавать дороже, чтобы запутать покупателя.
В настоящем масле обязательно должны быть только натуральные коровьи сливки. И, согласно проверке, этому критерию соответствует немало марок. Тем не менее, знака качества удостоились только бренды “Милково” и “Можайское”. Именно они соответствуют самым высоким стандартам.
Росконтроль также назвал свой список, куда попало масло “Экомилк”, с жирностью 82,5 процента.
Тем не менее, вполне можно приобретать такие марки как “Брест-Литовск”, “Вкуснотеево”, Valio “Традиционное”, “Из Вологды” и “Милава” и “Доярушка”.Все это масло сделано из настоящих сливок, показали исследования.