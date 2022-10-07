Роскачество назвало лучшие марки сливочного масла

В Роскачестве и Росконтроле назвали лучшие марки сливочного масла, которые можно найти в российских магазинах. По оценкам экспертов, эти продукты точно не содержат пальмового масла, передает PRIMPRESS.

Как рассказали эксперты, отличить подделку от настоящего сливочного масла обычно почти невозможно. Даже цена зачастую вовсе не показатель качества и натуральный продукт может вполне стоить дешевле. Фальсификат же, напротив, могут продавать дороже, чтобы запутать покупателя.