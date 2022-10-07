В Коми стали дороже бананы и помидоры, но подешевели пылесосы

Аналитики Комистата поделились изменениями цен в Коми с 27 сентября по 3 октября. Оказалось, что некоторые самые обычные продукты выросли в цене. Согласно данным экспертов, в Коми сильно выросли цены на помидоры. Этот продукт теперь стоит на 13,9 процентов больше. Также значительно подорожали бананы: фрукты подскочили сразу на 8,1 процент. Стала дороже и свекла, которая теперь стоит на 6,3% больше.

А вот капуста упала в цене на 13,7 процентов. Лук подешевел на 8,3%, а морковь — на 8%.