В Коми немецкая овчарка Найс помогла раскрыть преступление

Служебная немецкая овчарка по кличке Найс помогла полицейским найти подозреваемого в краже. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Полицейские Княжпогостского района получили сообщение о том, что неизвестный попытался проникнуть в отделение связи. На место сразу прибыли полицейские и кинолог с Найс. Собака взяла след и привела правоохранителей прямо к квартире подозреваемого, который оказался дома. 60-летнего местного жителя задержали, на него уже заводили уголовные дела, в том числе за воровство. Мужчина объяснил, что хотел украсть один из товаров, поэтому нашел найденным железным прутом входную дверь, но потом задумался о последствиях и передумал.