Житель Коми сел за руль пьяным и лишился машины

Жителя Воркуты арестовали за пьяное вождение и конфисковали его автомобиль, рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июне мужчину арестовали на 12 дней за то, что он сел за руль пьяным, но 30 июля он снова выпил и решил покататься. Его остановил патруль ГИБДД, полицейские предложили водителю пройти медостведетельствование. Любитель пьяной езды отказался и получил уголовное дело, по которому его приговорили к восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.