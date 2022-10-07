“Вы воюете против обученных нацистов”: из Коми отправили группу призванных по мобилизации

“Я отслужил в 2014 году. Пришел по повестке. Я понимал головой, что повестка в любом случае придет и семью к этому подготовил. Родные отреагировали с горестью, но достойно. Помогли подготовиться и собраться”, – рассказал командир стрелкового отделения воздушно-десантных войск Николай Марусенко.

У мужчин есть четкое понимание, куда они едут и что им предстоит защищать:

7 октября в Сыктывкаре из детского лагеря “Гренада” отправили новую группу резервистов, призванную в рамках частичной мобилизации. “Про Город Сыктывкар” побывал на мероприятии. В “Гренаду” прибыли резервисты со всей Республики Коми: с Ухты, Вуктыла, Сосногорска, Сыктывкара, а также Сыктывдинского, Корткеросского и Троицко-Печорского района. Каждый из них пребывал в приподнятом настроении и с ощущением боевого духа.

“Уходит новая команда ребят. В том числе уходит достаточно много сыктывкарских наших парней. Мы понимаем, что им нужна поддержка. Они должны чувствовать, что мы все вместе, что их обязательно поддерживают здесь в Сыктывкаре. Я с ними пообщался, им важно понимать, что мы все вместе, что мы обеспечим надежный тыл. Понятно, что мы здесь остаемся и будем о них заботиться и думать. Для родственников и близких у нас организована горячая линия. Всем, кто нам звонит, мы стараемся максимально помогать. Есть вопросы, связанные и с трудовым законодательством, есть вопросы и по социальным выплатам. Поэтому по всем обращениям мы обрабатываем и со всеми социальными службами вопросы решаем”, — заявил Владимир Голдин.

Когда резервисты пребывают в “Гренаду” для дальнейшей отправки, их на месте также поддерживают уже прошедшие боевые действия военные:

“Я по вечерам выезжаю в “Гренаду” с ребятами общаться. Практически все, с кем мы общаемся, прекрасно понимают, что Родина в опасности, что сейчас ситуация складывается так, что нужны вливания живой силы в подразделения. Все отлично все понимают. Понятно, есть моменты психологической напряженности, ожидания чего-то, но это нормальное состояние. Поэтому все просто ждут качественной подготовки и отработки слаженности действий”, — поделился ветеран боевых действий Андрей Дозморов.

После перед бойцами провели молебен, а всем желающим выдали крестик и икону. Затем, священнослужитель окропил резервистов святой водой.

Позже глава Коми Владимир Уйба выразил свои слова поддержки бойцам:

“Сегодня нужно поставить точку. В противном случае, так как было 22 июня 1941 года: они придут на нашу землю. Они уже сегодня на нашей земле. Понятно, что ситуация непростая. Вы идете не на пикник, а на войну. Все вы прошли срочную службу и прекрасно понимаете, что сейчас нужно за этот месяц максимально вспомнить все, чему вас учили на срочной. Пройти слаживание, пройти тактику ведения современного боя. И максимально использовать все знания, которые у вас были и которые сейчас вам за этот месяц обновят. Использовать грамотно и профессионально. Потому что против вас будут воевать обученные американскими инструкторами нацисты. Поэтому жесткая дисциплина, взаимовыручка и четкое выполнение приказов командиров”, – заявил губернатор Коми.

У резервистов накопилось немало вопросов, на которые Владимир Уйба дал ответы. Например, какой и когда будет финансовая поддержка от Коми. Глава региона заверил, что если в ближайшие дни на уровне российского правительства вопрос о единовременной выплате не решат, значит, это решение примут на региональном уровне. Также бойцов интересовал вопрос о работе:

“Если только вдруг у кого-то есть прецедент, что вас заставили написать заявление об уходе — это незаконно! Мы по каждому такому случаю реагируем и каждый материал передаем в прокуратуру. В соответствии с указом президента РФ, на ваше рабочее место могут принять только на время несения вашей службы. К моменту возвращения вы вернетесь на рабочее место”, – подчеркнул Владимир Уйба.

Затем резервистов под марш “Прощание славянки” проводили до автобусов, которые отвезут их в Санкт-Петербург на тактическую подготовку.



